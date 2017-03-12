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12 марта 2017, 11:53 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Саночник Перетягин пока не готов назвать сроки начала тренировок после перелома руки

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт, Олег Богатов. Вице-чемпион Европы 2015 года по санному спорту Александр Перетягин заявил агентству «Р-Спорт», что процесс восстановления после перелома руки и операции продолжается, и пока трудно назвать сроки возобновления тренировок.

Перетягин в середине ноября сломал руку во время тренировочного заезда на трассе в Иглсе (Австрия). В январе прошлого года спортсмен за несколько дней до старта чемпионата мира сломал ногу на треке в Кенигзее (Германия).

«Восстановление потихоньку идет и постепенно я начинаю втягиваться в работу, — сказал в телефонном разговоре Перетягин. — Но к своим специальным нагрузкам я пока не приступал. Возможно, это произойдет не раньше мая-июня, но точные сроки назвать сложно».

«Сейчас возникает много сложностей, и, в первую очередь, в каком состоянии будет находиться прооперированная рука и каким будет мой психологический настрой, — добавил собеседник агентства. — Пока я не готов назвать примерные сроки начала серьезных тренировок. Но, видимо, май-июнь — это оптимальный вариант для моего возвращения».
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