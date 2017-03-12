Саночник Перетягин пока не готов назвать сроки начала тренировок после перелома руки

Перетягин в середине ноября сломал руку во время тренировочного заезда на трассе в Иглсе (Австрия). В январе прошлого года спортсмен за несколько дней до старта чемпионата мира сломал ногу на треке в Кенигзее (Германия).

«Восстановление потихоньку идет и постепенно я начинаю втягиваться в работу, — сказал в телефонном разговоре Перетягин. — Но к своим специальным нагрузкам я пока не приступал. Возможно, это произойдет не раньше мая-июня, но точные сроки назвать сложно».