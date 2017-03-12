Саночник Перетягин пока не готов назвать сроки начала тренировок после перелома руки
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт, Олег Богатов. Вице-чемпион Европы 2015 года по санному спорту Александр Перетягин заявил агентству «Р-Спорт», что процесс восстановления после перелома руки и операции продолжается, и пока трудно назвать сроки возобновления тренировок.
Перетягин в середине ноября сломал руку во время тренировочного заезда на трассе в Иглсе (Австрия). В январе прошлого года спортсмен за несколько дней до старта чемпионата мира сломал ногу на треке в Кенигзее (Германия).
«Восстановление потихоньку идет и постепенно я начинаю втягиваться в работу, — сказал в телефонном разговоре Перетягин. — Но к своим специальным нагрузкам я пока не приступал. Возможно, это произойдет не раньше
«Сейчас возникает много сложностей, и, в первую очередь, в каком состоянии будет находиться прооперированная рука и каким будет мой психологический настрой, — добавил собеседник агентства. — Пока я не готов назвать примерные сроки начала серьезных тренировок. Но, видимо,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter