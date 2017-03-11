Зубков назвал среднескоростной санно-бобслейную трассу Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Сборные команды России по бобслею и скелетону проводят тренировочную неделю на трассе Игр-2018, где 17—19 марта пройдет тестовый этап Кубка мира.

«Здесь на сегодняшний день максимальная скорость примерно 125 км/ч, так что это среднескоростная и среднетехничная трасса», — сообщил Зубков агентству «Р-Спорт».

«Сложно сказать, на что в целом она похожа: участками на нашу, сочинскую трассу, есть участки, взятые с трассы в Турине. А есть и отдельные случаи — “кривая прямая”, которую они пытались изобразить с оглядкой на Сочи и Кенигзее, так у них это не получилось, потому что есть небольшие проблемы при прохождении четверки», — добавил он.

Ряд спортсменов из других видов спорта испытывал проблемы с питанием во время тестовых соревнований в Южной Корее. «Мы здесь питаемся самостоятельно, есть кухни, покупаем продукты, и ребята сами готовят то, что любят есть. Никаких проблем с питанием у нас нет», — отметил он.