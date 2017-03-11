Зубков: Тренировку бобслеистов в Пхенчхане пришлось прервать из-за потепления

Бобслеисты начали тренировку в субботу днем согласно расписанию, но не смогли провести ее в полном объеме из-за потепления на курорте «Альпенсия», где расположена санно-бобслейная трасса.

«Была отменена тренировка: теплая погода, и один вираж у нас не выдержал. Сегодня вечером будем обсуждать на встрече капитанов команд, может быть, имеет смысл сместить тренировки на более позднее время, чтобы не было попадания прямых солнечных лучей», — сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

«Мы видим, что организаторы работают, стараются. Есть недочеты, но к этапу Кубка мира, думаю, они их устранят и проведут его на достойном уровне», — отметил он.