Зубков: Тренировку бобслеистов в Пхенчхане пришлось прервать из-за потепления
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 11 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренировку бобслеистов на олимпийской трассе в южнокорейском Пхенчхане в субботу пришлось прервать из-за потепления.
Бобслеисты начали тренировку в субботу днем согласно расписанию, но не смогли провести ее в полном объеме
«Была отменена тренировка: теплая погода, и один вираж у нас не выдержал. Сегодня вечером будем обсуждать на встрече капитанов команд, может быть, имеет смысл сместить тренировки на более позднее время, чтобы не было попадания прямых солнечных лучей», — сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
«Мы видим, что организаторы работают, стараются. Есть недочеты, но к этапу Кубка мира, думаю, они их устранят и проведут его на достойном уровне», — отметил он.
Этап Кубка мира по бобслею и скелетону в Пхенчхане пройдет
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