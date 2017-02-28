Саночник Лох поздравил Репилова с заслуженным Кубком мира

Лох стал вторым, уступив Репилову 97 очков.



«Поздравляю, Роман Репилов! Ты был лучшим на протяжении всего сезона и заслужил глобус. Ты — настоящий чемпион! С нетерпением жду продолжения борьбы с тобой в ближайшие годы», — написал Лох.

Фото доступно в Инстаграме.