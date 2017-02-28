Саночник Лох поздравил Репилова с заслуженным Кубком мира
Олимпийский чемпион 2010 и 2014 года, девятикратный чемпион мира немецкий саночник Феликс Лох на своей странице в «инстаграме» поздравил россиянина Романа Репилова с завоеванием Кубка мира в общем зачёте.
Лох стал вторым, уступив Репилову 97 очков.
«Поздравляю, Роман Репилов! Ты был лучшим на протяжении всего сезона и заслужил глобус. Ты — настоящий чемпион! С нетерпением жду продолжения борьбы с тобой в ближайшие годы», — написал Лох.
Фото доступно в Инстаграме.
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