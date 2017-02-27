Демченко: Все лидеры сборной России примут участие в ЧР по санному спорту

Россияне в воскресенье стартами на заключительном этапе Кубка мира, проходившем в немецком Альтенберге, завершили международный сезон. Роман Репилов по итогам соревнований стал победителем общего зачета Кубка мира, Татьяна Иванова и эстафетная команда завоевали бронзовые награды, Семен Павличенко занял четвертое место. Чемпионат России пройдет в Сочи с 15 по 19 марта.

«Никто из лидеров сборной России не освобожден от участия в чемпионате страны, который пройдет в Сочи, — сказал в телефонном разговоре Демченко. — Все спортсмены будут выступать, поскольку им надо бороться за места в составе команды, который летом начнет первый этап подготовки к олимпийскому сезону. Успехи саночников на международной арене не дают права не участвовать в чемпионате России».

По итогам национального чемпионата-2016 на централизованную подготовку были отобраны 17 атлетов — семь мужчин и четыре женщины, выступающие на одноместных санях, и три двухместных экипажа.