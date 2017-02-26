Сборная России стала третьей в эстафете на этапе КМ по санному спорту в Альтенберге

Россияне Татьяна Иванова, Роман Репилов и Владислав Южаков/Юрий Прохоров показали время 2 минуты 23,230 секунды. Победителями стали немцы — Натали Гайзенбергер, Феликс Лох и Тони Эггерт и Саша Бенекен — 2.23,021. Второе время показали латвийцы — Элиза Цауце, Кристерс Апарьодс, Андрис Сикс/Юрис Сикс — 2.23,146.

В общем зачете Кубка мира в данной дисциплине победили немцы — 531 очко. Вторыми стали латвийцы (405), третьими — россияне (395).