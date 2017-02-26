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26 февраля 2017, 15:56 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Сборная России по санному спорту завоевала бронзу в эстафете на этапе КМ в Германии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге.

Победу одержала сборная Германии с результатом 2 минуты 23021 секунды. Увеличить
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Команда в составе Романа Репилова, Татьяны Ивановой и дуэта Владислав Южаков/Юрий Прохоров показала результат 2 минуты 23,230 секунды. Победу одержала сборная Германии с результатом 2 минуты 23,021 секунды, серебро завоевали латвийцы, отстав от победителей на 0,125 секунды. Сборная России стала третьей в общем зачете Кубка мира.

Ранее победу на этапе Кубка мира в Альтенберге одержал Репилов, который также стал победителем общего зачета. Иванова заняла третье место в общем зачете Кубка мира.
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