Сборная России по санному спорту завоевала бронзу в эстафете на этапе КМ в Германии
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге.
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Команда в составе Романа Репилова, Татьяны Ивановой и дуэта Владислав Южаков/Юрий Прохоров показала результат 2 минуты 23,230 секунды. Победу одержала сборная Германии с результатом 2 минуты 23,021 секунды, серебро завоевали латвийцы, отстав от победителей на 0,125 секунды. Сборная России стала третьей в общем зачете Кубка мира.
Ранее победу на этапе Кубка мира в Альтенберге одержал Репилов, который также стал победителем общего зачета. Иванова заняла третье место в общем зачете Кубка мира.
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