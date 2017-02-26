Сборные России по бобслею и скелетону протестируют олимпийские трассы в Пхенчхане 3 марта
МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборные России по бобслею и скелетону отправятся на первые тестовые заезды в столицу Олимпиады-2018 южнокорейский Пхенчхан через неделю, первые старты пройдут 3 марта. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.
«Через неделю нам предстоит очень важный этап — первые тестовые заезды на олимпийской трассе в Пхенчхане, а затем и Кубок мира, — рассказал Зубков. — Безусловно, мы всегда рассчитываем на призовые места на Олимпийских играх, поэтому сейчас посмотрим, примеримся, а затем уже будем вести подготовку к Играм с учетом новых знаний».
В Южную Корею отправятся первые тройки основного состава сборной.
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