Сборные России по бобслею и скелетону протестируют олимпийские трассы в Пхенчхане 3 марта

«Через неделю нам предстоит очень важный этап — первые тестовые заезды на олимпийской трассе в Пхенчхане, а затем и Кубок мира, — рассказал Зубков. — Безусловно, мы всегда рассчитываем на призовые места на Олимпийских играх, поэтому сейчас посмотрим, примеримся, а затем уже будем вести подготовку к Играм с учетом новых знаний».

В Южную Корею отправятся первые тройки основного состава сборной.