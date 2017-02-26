Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28895527/
26 февраля 2017, 15:41 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Сборные России по бобслею и скелетону протестируют олимпийские трассы в Пхенчхане 3 марта

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборные России по бобслею и скелетону отправятся на первые тестовые заезды в столицу Олимпиады-2018 южнокорейский Пхенчхан через неделю, первые старты пройдут 3 марта. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.

«Через неделю нам предстоит очень важный этап — первые тестовые заезды на олимпийской трассе в Пхенчхане, а затем и Кубок мира, — рассказал Зубков. — Безусловно, мы всегда рассчитываем на призовые места на Олимпийских играх, поэтому сейчас посмотрим, примеримся, а затем уже будем вести подготовку к Играм с учетом новых знаний».

В Южную Корею отправятся первые тройки основного состава сборной.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Еще 7 новостей  Все новости
26 февраля

Мещеряков: оптимизация зарплатной ведомости являлась одной из задач ФК "Локомотив"

Российская саночница Иванова стала третьей по итогам Кубка мира

Хоккеист Мозякин первым в истории чемпионатов России набрал 1000 очков