Скелетонист Трегубов стал бронзовым призером чемпионата мира

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Лыжные гонки.

Успехи Сергея Устюгова на чемпионате мира по лыжным видам спорта — это то, чем запомнится отечественным болельщикам этот турнир. На счету россиянина уже серебро в спринте и победа в скиатлоне, а впереди еще многие гонки программы. Ближайшая — командный спринт, уже в воскресенье.

Вот только сам Устюгов, начав свои комментарии с того, что посвятил первую медаль отстраненным от чемпионата коллегам по сборной, решил на этом не останавливаться и уже в ранге чемпиона мира критикует и бывших, и нынешних тренеров — не самая лучшая позиция перед командным стартом.

Спортсмен отметил, что считает странным решение тренеров поставить на командный спринт вместе с ним 31-летнего Никиту Крюкова. «На самом деле, Никита сюда ехал запасным. И по сезону он не был готов. И до сих пор не верю, что он набрал форму, чтобы выступить на чемпионате мира», — заявил Устюгов журналистам.

В женском командном спринте в воскресенье стартуют Наталья Матвеева и Юлия Белорукова, не выступавшие накануне в скиатлоне. Там первенствовала знаменитая норвежка Марит Бьёрген, опередившая других представительниц Скандинавии — финку Кристу Пармакоски и шведку Шарлотту Каллу. Лучшей из россиян была Юлия Чекалева, занявшая седьмое место.

Прыжки с трамплина.

Несколько остающаяся за бортом для российских болельщиков часть чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти полна своих интриг.

В субботу австрийский летающий лыжник Штефан Крафт победил в соревнованиях на среднем трамплине,

в острой борьбе оставив позади немца Андреаса Веллингера. Третьим стал еще один представитель Германии Маркус Айзенбихлер.

Из россиян во вторую попытку на этом трамплине прорвались трое, но лучший из них Евгений Климов, ранее пробовавший себя в двоеборье, показал 22-й результат. После старта он признался, что ставил целью попадание в десятку лидеров.

«Не скажу, что доволен результатом, — сказал он агентству “Р-Спорт”. — Трамплин здесь непонятный, все стараются менять технику под него».

«Настраиваюсь на большой трамплин, он обещает быть хорошим», — добавил Климов,

признавшись, что «делает ставку» именно на эту дисциплину.

Кроме того, в воскресенье он примет участие в командных соревнованиях в миксте, а в сборной России и Ирина Аввакумова, на счету которой даже победа на этапе Кубка мира. «В миксте я ни разу еще не выступал, старт интересный, а вот чего ждать от него — пока не знаю», — отметил Климов.

Бобслей и скелетон.

В эти выходные в немецком Кенигзее завершается чемпионат мира по бобслею и скелетону, соревнования которого были перенесены из Сочи. И до воскресенья на счету представителей России не было ни одной награды.

Исправили эту неприятность уже в воскресенье скелетонисты: на медаль претендовали и олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков, и Никита Трегубов,

но вот добраться до бронзы удалось только второму из них, а более титулованный его соотечественник стал четвертым.

Выше россиян в заключительной попытке прыгнул хозяин трассы немец Аксель Юнгк, но его феноменального результата в этом спуске оказалось недостаточно, чтобы сместить с первой строчки представителя Латвии Мартиньша Дукурса — он стал пятикратным чемпионом мира.

Последний вид программы чемпионата, в котором будут разыграны награды в Кенигзее, — соревнования четверток в бобслее.

Здесь российский квартет во главе с рулевым Максимом Андриановым идет 8-м перед заключительными двумя попытками, на одну строчку ниже расположилась четверка Александра Касьянова, а еще на одну — экипаж Алексея Стульнева.

В женском скелетоне в субботу победу праздновала немка Жаклин Лёллинг, по сумме попыток опередив соотечественницу Тину Херман, а бронза досталась британке британки Элизабет Ярнольд. Лучшей из четырех представительниц России стала Елена Никитина, показавшая девятый результат. Немного в борьбу за медали вмешалась погода — из-за снегопада в пятницу была отменена одна из попыток.

Санный спорт.

Триумфально завершил сезон Кубка мира-2016/17 российский саночник Роман Репилов, победив на заключительном этапе и став первым в общем зачете по итогам всех выступлений.

В Германии россиянин по сумме двух попыток почти на полсекунды опередил титулованного немца Феликса Лоха и благодаря этому выиграл зачет Кубка мира.

На счету Репилова стало 845 зачетных баллов, в у Лоха — 748. Третьим в Кубке мира стал австриец Вольфганг Киндль (700 очков).

«Роман Репилов — просто невероятный молодец! После такого неудачного выступления на предыдущем этапе Кубка мира в Южной Корее (28-е место) он смог собраться и доказать всем, что он — лучший в мире. Я им горжусь», — заявила «Р-Спорт» президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

По ее мнению, результат Репилова, а также Семена Павличенко, который перед этапом в Германии был вторым в Кубке мира, позволяет рассчитывать на награды на предстоящей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Мы можем претендовать на две медали в соревнованиях мужчин на одноместных санях,

потому что у нас очень сильная мужская сборная. Все ребята — молодые и сильные, — отметила Гарт, признав при этом, что трасса в Корее весьма сложная. -Я думаю, что к Олимпиаде ее поправят и мы получим новую трассу, отличающуюся от той, которая была на восьмом этапе Кубка мира».

Конькобежный спорт.

В субботу в канадском Калгари прошли старты первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье. В отсутствии двукратного победителя в этой виде соревнований Павла Кулижникова, который из-за затянувшегося восстановления после травмы не выступит и финале Кубка мира, россияне на медали не претендуют.

Лучшим из них среди мужчин является Руслан Мурашов, занимающий после двух забегов (на 500 и 1000 метров) 11-е место. У женщин Ольга Фаткулина — 9-я, а Екатерина Шихова — 10-я.

Лидирует в мужском зачете голландский конькобежец Кай Вербай, год назад в Сеуле уступивший, помимо Кулижникова, своему соотечественнику Кьелд Нейсу. Последний выиграл забег на 1000 м, но только 18-й результат на пятисотке оставляет его в настоящий момент за пределами тройки лидеров.

Второе и третье места в зачете мужского многоборья занимают немец Нико Иле и норвежец Ховард Лорентцен соответственно.

В женских соревнованиях лидерство после первого дня захватила японская конькобежка Нао Кодайра, которая в этом году.

стала первой представительницей своей страны, выигравшей золото на чемпионате мира на отдельных дистанциях.

Японка в зачете многоборья опережает представительницу США Хизер Бергсму (Ричардскон) и голландку Йорин тер Морс, которые в 2016 году на аналогичном чемпионате мира были как раз второй и третьей соответственно.

Биатлон.

За экватор перевалила программа чемпионата мира по биатлону среди юниоров, который проходит в словацком Осрблье, хотя изначально его должен был принять город Остров Псковской области. Да, это все та же история с переносом биатлонных соревнований из России на фоне второй части доклада комиссии Ричарда Макларена.

Тем не менее, российские спортсмены продолжают ковать награды и за рубежом:

в субботу Игорь Малиновский и Кирилл Стрельцов завоевали золотую и серебряную медали в юниорском спринте, пройдя два огневых рубежа без осечек.