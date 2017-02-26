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26 февраля 2017, 14:00 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Российская саночница Иванова стала третьей по итогам Кубка мира

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова заняла третье место в общем зачете Кубка мира. Это стало известно по итогам заключительного этапа соревнований в немецком Альтенберге, где она заняла четвертое место.

Победу одержала олимпийская чемпионка 2014 года из Германии Натали Гайзенбергер. Увеличить
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Победу в Кубке мира сезона-2016/17 одержала олимпийская чемпионка 2014 года из Германии Натали Гайзенбергер, второе место заняла ее соотечественница Татьяна Хюфнер, двукратная чемпионка мира 2017 года.

26-летняя Иванова из города Чусовой Приморского края в прошлом сезоне была второй по итогам Кубка мира. Российские саночницы трижды побеждали в общем зачете Кубка мира. В 1982 году это удалось победительнице Олимпиады-1980 Вере Зозуле, а в 1988 и 1990 годах — Юлии Антиповой.

На чемпионате мира, проходившем в конце января в австрийском Иглсе, Иванова выиграла бронзу в командной гонке. Годом ранее на мировом первенстве, которое проходило на трассе Кенигзее, россиянка была третьей в личных классических соревнованиях.
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