Российский скелетонист Трегубов завоевал бронзу чемпионата мира

Скелетонист Никита Трегубов завоевал бронзу на чемпионате мира в Германии, саночник Роман Репилов стал победителем Кубка мира, а лыжник Сергей Устюгов еще замахнется на новые награды мирового первенства в финском Лахти. «Газета.Ru» рассказывает о событиях в зимних видах спорта.