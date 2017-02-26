Российский скелетонист Трегубов завоевал бронзу чемпионата мира
ШЕНАУ-АМ-КЕНИГСЗЕ /Германия/, 26 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Никита Трегубов занял третье место на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в Германии.
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По итогам четырех попыток россиянин показал результат 3 минуты 24,02 секунды, финишировав в своей лучшей попытке со временем 50,41 секунды.
Победителем стал латвиец Мартинс Дукурс с результатом 3 минуты 23,48 секунды, серебро завоевал немец Аксель Юнг (отставание — 0,37 секунды). Александр Третьяков стал четвертым, отстав от победителя на 0,73 секунды. Павел Куликов занял 14-е место (+4,33).
Турнир завершится 26 февраля.
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