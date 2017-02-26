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26 февраля 2017, 13:39 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Бывший главный тренер сборной России по скелетону Шнайдер перебрался в Китай

ШЕНАУ-АМ-КЕНИГСЗЕ /Германия/, 26 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бывший главный тренер сборной России по скелетону немец Вилли Шнайдер стал ассистентом наставника команды Китая, его контракт заключен до Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом Шнайдер рассказал ТАСС.

На чемпионате мира по бобслею и скелетону 2017 года Китай был представлен одним скелетонистом. Вэнь Цян Гэн показал 21-й результат после трех попыток и не сумел отобраться в решающий заезд.

«В настоящее время я работаю в сборной команде Китая по скелетону ассистентом главного тренера, мой контракт заключен до Олимпийских игр — 2018, — сказал Шнайдер. — Для Китая это совершенно новый вид спорта, он развивается там только второй сезон, поэтому мне пока сложно говорить о перспективах китайских скелетонистов. Составлена специальная программа подготовки спортсменов, и после того, как мы ее применим на практике, можно будет говорить о том, чего ждать от китайцев в будущем».

«Я с теплотой вспоминаю работу в России, меня окружали высокопрофессиональные спортсмены. Я с большим удовольствием работал там, но только до тех пор, пока не начались большие проблемы с выплатой положенных мне денег», — добавил он.

Шнайдер работал со сборной России с 2012 года. Под его руководством команда на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевала одну золотую (Александр Третьяков) и одну бронзовую (Елена Никитина) награды.

Иностранные специалисты, работавшие в Федерации бобслея России, имели проблемы с получением заработной платы с сентября 2015 года. Это было связано с непростой ситуацией, в которой оказалась организация после исчезновения руководителя Георгия Беджамова. Тот, опасаясь судебного преследования, покинул Россию в середине декабря прошлого года. 2 июня 2016 года новым президентом федерации стал Александр Зубков.
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