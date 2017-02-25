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25 февраля 2017, 23:05 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Репиловский прорыв: 20-летний российский саночник выиграл Кубок мира

ШЕНАУ-АМ-КЕНИГСЗЕ /Германия/, 25 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский саночник Роман Репилов, сумевший уже в 20 лет стать обладателем Кубка мира, вошел в историю мирового спорта как один из самых молодых обладателей этого престижного трофея. Самым юным победителем общего зачета продолжает оставаться итальянец Норберт Хубер, который в день триумфа был моложе россиянина на полгода.

Роман Репилов вошел в историю мирового спорта как один из самых молодых обладателей этого престижного трофея. Увеличить
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Российский саночник выиграл Кубок мира с третьей попытки. Дебют Репилова пришелся на сезон-2014/15. На первом в своей жизни этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, который состоялся 1 февраля 2015 года, спортсмен занял 12-е место. Следующий сезон был ознаменовал первой медалью — Репилов завоевал серебро в спринте на декабрьском этапе Кубка мира в Калгари. В том же сезоне юный саночник добился и другого значимого успеха: он выиграл две медали на чемпионате Европы, став вторым в одиночных соревнованиях и третьим в командной гонке.

Сезон-2016/17 начался для спортсмена отлично: он дважды становился вторым на этапах в Винтерберге и Парк-Сити, а в середине декабря в Парк-Сити одержал первую победу в карьере на взрослом уровне (в спринте). Выиграв еще два старта в Сигулде (в спринте) и Альтенберге, заняв дважды второе место (в Сигудле и в Оберхофе) и продемонстрировав стабильное выступление в течение всего сезона, Репилов стал вторым победителем розыгрыша Кубка мира из России после Альберта Демченко, которому не было равных в сезоне-2004/05.

В активе Репилова есть также две серебряных (спринт и классическая гонка) и одна бронзовая (командная гонка) медали чемпионата мира, который проходил в конце января в австрийском Инсбруке.

Взять Кубок и поставить точку

«Роман в этом сезоне выступал действительно очень стабильно, — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Демченко, который сейчас является главным тренером национальной команды. — Он практически всегда был в числе лидеров, его победа в общем зачете Кубка мира вполне закономерна. Радует и то, что он сумел поставить эффектную точку в сезоне, победив на этапе Кубка мира в Альтенберге с рекордом трассы».

«Я очень рад, доволен и счастлив, что смог выиграть общий зачет Кубка мира, — заявил ТАСС сам триумфатор соревнований. — Чувств много, но пока еще не распыляюсь, так как завтра еще один заезд. Осознание, что выиграл, уже пришло, но в полной мере не могу понять, потому что завтра еще нужно будет проехать, мне пока нельзя расслабляться. Понимаю, что выиграл, но не в полном объеме».

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт призналась ТАСС, что гордится своим спортсменом. «Репилов сумел собраться и взять себя в руки после неудачного выступления в Южной Корее, — заметила глава ФССР. — На заключительном этапе Кубка мира в Альтенберге Роман победил с колоссальным отрывом. Мы обязательно премируем этого спортсмена».

Президент международной федерации ставит в олимпийской гонке на Репилова

Победа в общем зачете Кубка мира сделала Репилова одним из главных претендентов на победу в олимпийском турнире саночников, который пройдет в феврале следующего года в южнокорейском Пхенчхане.

«Репилов — блестящий спортсмен, это настоящее и будущее мирового санного спорта, — заметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт. — Я очень уважаю его и другого представителя России Семена Павличенко. Считаю, что они оба являются одними из главных фаворитов на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее».

Думает о грядущей Олимпиаде и главный тренер сборной России Демченко. «Совсем скоро мы начнем готовиться к олимпийскому сезону. Уверен, что никакого головокружения от успехов у Репилова не будет, мы умеем решать эту проблему. Роман и Семен Павличенко являются нашими главными надеждами перед Играми-2018. Летом нас ждет очень серьезный тренировочный процесс, чтобы потом с уверенностью войти в олимпийский сезон», — отметил наставник команды.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.
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