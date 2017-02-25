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25 февраля 2017, 19:45 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Российский экипаж бобслеиста Андрианова занимает восьмое место после двух попыток на ЧМ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российская четверка Максим Андрианов, Юрий Селихов, Андрей Лылов, Кирилл Антюх занимает восьмое место после двух попыток на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в немецком Кенигзее. Спортсмены показали результат 1 минута 37,15 секунды.

Лидирует после двух попыток немецкий экипаж во главе с Йоханнесом Лохнером. Увеличить
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Лидирует после двух попыток немецкий экипаж во главе с Йоханнесом Лохнером (1.36,82), второй идет четверка во главе с другим немцем Франческо Фридрихом (1.36,87), третьим — экипаж латвийца Оскара Мелбрадиса (1.36,92). Россияне Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев занимают девятое место, Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Максим Белугин, Роман Кошелев — 10-е.

Третья и четвертая попытки пройдут в воскресенье.
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