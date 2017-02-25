Российский саночник Репилов признался, что пока не до конца осознает свою победу в КМ

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В субботу Репилов стал победителем в общем зачете Кубка мира. Это произошло на заключительном этапе соревнований в немецком Альтенберге. В общем зачете Кубка мира Репилов набрал 845 очков, в активе немца Феликса Лоха 748 баллов, он стал вторым. Третье место у австрийца Вольфганга Киндля (700).

«Я очень рад, доволен и счастлив, что смог выиграть общий зачет Кубка мира. Чувств много, но пока еще не распыляюсь, так как завтра еще один заезд. Осознание, что выиграл, уже пришло, но в полной мере не могу понять, потому что завтра еще нужно будет проехать, мне пока нельзя расслабляться. Понимаю, что выиграл, но не в полном объеме», — заявил Репилов.

Единственным российским саночником, ранее побеждавшим в общем зачете Кубка мира, является нынешний главный тренер сборной России Альберт Демченко, который одержал итоговую победу в сезоне-2004/2005. «Демченко поздравил меня, сказал, что хорошо провел все два заезда. Выдающихся речей не было, сказал просто, что нельзя расслабляться», — отметил саночник.

Ранее в беседе с ТАСС Демченко отметил, что российские саночники вскоре начнут подготовку к олимпийскому сезону. «Думаю, что подготовка будет такой же, только чуть усерднее, чтобы мы выступали стабильнее, сильнее, увереннее. Все будем делать так же, только лучше», — поделился ожиданиями Репилов.

В активе 20-летнего Репилова две серебряных (спринт и классическая гонка) и одна бронзовая (командная гонка) награды чемпионата мира, проходившего в конце января в австрийском Инсбруке. Также в активе спортсмена победа в зачете спринтерского Кубка мира этого сезона.