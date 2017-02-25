ФССР премирует саночника Репилова за победу в общем зачете Кубка мира

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В субботу Репилов стал победителем общего зачета Кубка мира. Это произошло на заключительном этапе соревнований в немецком Альтенберге, где россиянин выиграл, показав по сумме двух попыток результат 1 минута 47,237 секунды. В общем зачете Кубка мира Репилов набрал 845 очков, в активе немца Феликса Лоха 748 баллов, третье место у его соотечественника Вольфганга Киндля (700). Россиян Семен Павличенко перед последним этапом шел вторым в общем зачете КМ, но в итоге стал четвертым (686).

Единственным российским саночником, ранее побеждавшим в общем зачете Кубка мира, является нынешний главный тренер сборной России Альберт Демченко, которому не было равных в сезоне-2004/05.

«Уже и не помню, когда мы выигрывали золото в общем зачете, — сказала Гарт. — Очень горжусь Романом, который сумел собраться и взять себя в руки после выступления в Южной Корее. Он победил с колоссальным отрывом. Конечно, мы премируем Романа, ведь каждый год у нас проходит премия «Золотые сани».

«Очень жаль, что Павличенко не сумел попасть в тройку. Одна ошибка решила все и откинула его за черту призеров. Очень обидно за него», — добавила собеседница агентства.