Саночник Репилов выиграл Кубок мира в общем зачёте

На заключительном этапе Репилов по сумме двух попыток значительно опередил призёров из Германии. В десятку сильнейших также вошёл Степан Фёдоров.



Репилов стал вторым российским саночником, кому удалось выиграть Кубок мира в общем зачёте. Впервые это сделал нынешний главный тренер сборной России Альберт Демченко в сезоне-2004/05. Репилов набрал 845 очков, а ставший вторым немец Лох — 748.



Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Альтенберг, Германия

Мужчины. Одноместные сани



1. Роман Репилов (Россия) — 1.47,237.

2. Феликс Лох (Германия) — 1.47,698.

3. Йоханнес Людвиг (Германия) — 1.48,037…

10. Степан Фёдоров (Россия) — 1.48,424…

12. Александр Горбацевич (Россия) — 1.48,525…

29. Семён Павличенко (Россия) — 1.51,623.