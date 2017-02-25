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25 февраля 2017, 18:22 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Саночник Репилов выиграл Кубок мира в общем зачёте

Российский саночник Роман Репилов выиграл финальный этап Кубка мира в Альтенберге и завоевал Кубок мира в общем зачёте.

На заключительном этапе Репилов по сумме двух попыток значительно опередил призёров из Германии. В десятку сильнейших также вошёл Степан Фёдоров.

Репилов стал вторым российским саночником, кому удалось выиграть Кубок мира в общем зачёте. Впервые это сделал нынешний главный тренер сборной России Альберт Демченко в сезоне-2004/05. Репилов набрал 845 очков, а ставший вторым немец Лох — 748.

Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Альтенберг, Германия
Мужчины. Одноместные сани

1. Роман Репилов (Россия) — 1.47,237.
2. Феликс Лох (Германия) — 1.47,698.
3. Йоханнес Людвиг (Германия) — 1.48,037…
10. Степан Фёдоров (Россия) — 1.48,424…
12. Александр Горбацевич (Россия) — 1.48,525…
29. Семён Павличенко (Россия) — 1.51,623.
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