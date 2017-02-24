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24 февраля 2017, 22:38 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Лёллинг лидирует на ЧМ по скелетону в Кёнигзее после первой попытки

Немка Жаклин Лёллинг лидирует на чемпионате мира по скелетону после первой попытки из трёх.

На второй позиции находится её соотечественница — Тина Херман, замыкает тройку лидеров канадка Элизабет Ватье. Россиянка Елена Никитина занимает девятую позицию. Результаты второй попытки были отменены из-за сильного снегопада.

Cкелетон. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия
Женщины. После одной попытки из трёх

1. Жаклин Лёллинг (Германия) — 52,02.
2. Тина Херман (Германия) — 52,08.
3. Элизабет Ватье (Канада) — 52,27…
9. Елена Никитина (Россия) — 52,47…
15. Мария Орлова (Россия) — 52,87…
20. Рената Хузина (Россия) — 53,50…
25. Юлия Канакина (Россия) — 53,97.
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