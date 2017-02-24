Лёллинг лидирует на ЧМ по скелетону в Кёнигзее после первой попытки
Немка Жаклин Лёллинг лидирует на чемпионате мира по скелетону после первой попытки из трёх.
На второй позиции находится её соотечественница — Тина Херман, замыкает тройку лидеров канадка Элизабет Ватье. Россиянка Елена Никитина занимает девятую позицию. Результаты второй попытки были отменены
Cкелетон. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия
Женщины. После одной попытки из трёх
1. Жаклин Лёллинг (Германия) — 52,02.
2. Тина Херман (Германия) — 52,08.
3. Элизабет Ватье (Канада) — 52,27…
9. Елена Никитина (Россия) — 52,47…
15. Мария Орлова (Россия) — 52,87…
20. Рената Хузина (Россия) — 53,50…
25. Юлия Канакина (Россия) — 53,97.
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