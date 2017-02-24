Лёллинг лидирует на ЧМ по скелетону в Кёнигзее после первой попытки

Результаты второй попытки в соревнованиях скелетонисток на чемпионате мира в немецком Кенигзее отменены из-за сильного снегопада, начавшегося во время заезда, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в Twitter.