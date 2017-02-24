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24 февраля 2017, 21:44 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Результаты второго заезда у скелетонисток на ЧМ в Кенигзее отменены из-за снегопада

Результаты второй попытки в соревнованиях скелетонисток на чемпионате мира в немецком Кенигзее отменены из-за сильного снегопада, начавшегося во время заезда, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в Twitter.

Спортсменки, входившие в число лидеров после первого заезда, во второй попытке из-за снегопада показали гораздо худшие результаты, после чего организаторы приняли решение отменить вторую попытку.

Решение о количестве попыток, по итогам которых будет определяться победитель и призеры ЧМ-2017, будет принято позже.
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