Результаты второго заезда у скелетонисток на ЧМ в Кенигзее отменены из-за снегопада
Результаты второй попытки в соревнованиях скелетонисток на чемпионате мира в немецком Кенигзее отменены
из-за сильного снегопада, начавшегося во время заезда, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в Twitter.
Спортсменки, входившие в число лидеров после первого заезда, во второй попытке
Решение о количестве попыток, по итогам которых будет определяться победитель и призеры ЧМ-2017, будет принято позже.
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