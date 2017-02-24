Результаты второго заезда у скелетонисток на ЧМ в Кенигзее отменены из-за снегопада

Спортсменки, входившие в число лидеров после первого заезда, во второй попытке из-за снегопада показали гораздо худшие результаты, после чего организаторы приняли решение отменить вторую попытку.

Решение о количестве попыток, по итогам которых будет определяться победитель и призеры ЧМ-2017, будет принято позже.