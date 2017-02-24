Российский скелетонист Трегубов верит в то, что может стать чемпионом мира

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Первое место пока занимает действующий чемпион мира Мартинс Дукурс из Латвии. Вторым с отставанием в 0,76 секунды идет Трегубов, третьим — немец Аксель Юнгк (+0,86).

«Я думаю, что у меня еще остаются все шансы бороться за первое место, — отметил Трегубов. — Признаюсь, я доволен тем, как проехал в первых двух заездах, но разгон мог быть и более быстрым. В воскресенье все может поменяться кардинально. Что касается изменения погоды, то я не буду на нее жаловаться, так как мне удалось перестроиться».

Трегубов отметил, что очень хочет к титулу победителя юниорского мирового первенства добавить и золото взрослых соревнований. «Я не помню, кому раньше в мужском скелетоне удавалось достичь такого. Но тем приятней будет носить титулы победителей обоих турниров одновременно», — заключил спортсмен.

Третья и четвертая попытки, по результатам которых определятся призеры, пройдут 26 февраля.