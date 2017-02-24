Скелетонист Третьяков объяснил свое отставание от лидеров ЧМ изменившейся погодой

Первое место пока занимает действующий чемпион мира Мартинс Дукурс из Латвии. Вторым с отставанием в 0,76 секунды идет россиянин Никита Трегубов, третьим — немец Аксель Юнгк (+0,86). Третьяков занимает четвертое место (+0,90), Павел Куликов — 15-е (+2,87).

«Я не могу сказать, что огорчен своими первыми двумя попытками, — признался Третьяков. — Все реально отыграть, впереди еще два заезда. Конечно, можно, в какой-то степени, объяснить свое отставание тем, что тут наступило потепление. Нам такая погода не на руку, но надо бороться, а не искать оправдание во внешних обстоятельствах».

Третья и четвертая попытки, по результатам которых определятся призеры, пройдут 26 февраля.