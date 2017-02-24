Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28883349/
24 февраля 2017, 16:47 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Скелетонист Третьяков объяснил свое отставание от лидеров ЧМ изменившейся погодой

ШЕНАУ-АМ-КЕНИГСЗЕ /Германия/, 24 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион Александр Третьяков, занимающий на чемпионате мира по скелетону после двух попыток только четвертое место, объяснил свое отставание от лидеров резким изменением погоды. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Первое место пока занимает действующий чемпион мира Мартинс Дукурс из Латвии. Вторым с отставанием в 0,76 секунды идет россиянин Никита Трегубов, третьим — немец Аксель Юнгк (+0,86). Третьяков занимает четвертое место (+0,90), Павел Куликов — 15-е (+2,87).

«Я не могу сказать, что огорчен своими первыми двумя попытками, — признался Третьяков. — Все реально отыграть, впереди еще два заезда. Конечно, можно, в какой-то степени, объяснить свое отставание тем, что тут наступило потепление. Нам такая погода не на руку, но надо бороться, а не искать оправдание во внешних обстоятельствах».

Третья и четвертая попытки, по результатам которых определятся призеры, пройдут 26 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Еще 7 новостей  Все новости
24 февраля

Кириченко: футболисты "Ростова" приложат все усилия, чтобы пройти МЮ в Лиге Европы

Команда суперзвезд и испанский середняк: соперники "Ростова" и "Краснодара" в Лиге Европы

Россиянка Костенюк проиграла украинке Музычук и не смогла выйти в финал ЧМ по шахматам