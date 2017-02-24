Скелетонист Третьяков объяснил свое отставание от лидеров ЧМ изменившейся погодой
ШЕНАУ-АМ-КЕНИГСЗЕ /Германия/, 24 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион Александр Третьяков, занимающий на чемпионате мира по скелетону после двух попыток только четвертое место, объяснил свое отставание от лидеров резким изменением погоды. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Первое место пока занимает действующий чемпион мира Мартинс Дукурс из Латвии. Вторым с отставанием в 0,76 секунды идет россиянин Никита Трегубов, третьим — немец Аксель Юнгк (+0,86). Третьяков занимает четвертое место (+0,90), Павел Куликов — 15-е (+2,87).
«Я не могу сказать, что огорчен своими первыми двумя попытками, — признался Третьяков. — Все реально отыграть, впереди еще два заезда. Конечно, можно, в
Третья и четвертая попытки, по результатам которых определятся призеры, пройдут 26 февраля.
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