Скелетонист Мартинс Дукурс лидирует после двух попыток на ЧМ, Трегубов идет вторым
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс занимает первое место после двух попыток на чемпионате мира в немецком Кенигзее, россиянин Никита Трегубов идет вторым.
Дукурс в пятницу по сумме двух попыток показал результат 1 минута 41,95 секунды. Трегубов уступает лидеру 0,76 секунды. На третьем месте располагается немец Аксель Юнгк (+0,86).
Еще один российский скелетонист Александр Третьяков (+0,90) идет четвертым, а Павел Куликов (+2,87) — 15-м.
Победитель соревнований определится 26 февраля, когда спортсмены проведут еще по два заезда.
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