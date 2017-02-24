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24 февраля 2017, 16:13 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Скелетонист Мартинс Дукурс лидирует после двух попыток на ЧМ, Трегубов идет вторым

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс занимает первое место после двух попыток на чемпионате мира в немецком Кенигзее, россиянин Никита Трегубов идет вторым.

Дукурс в пятницу по сумме двух попыток показал результат 1 минута 41,95 секунды. Трегубов уступает лидеру 0,76 секунды. На третьем месте располагается немец Аксель Юнгк (+0,86).

Еще один российский скелетонист Александр Третьяков (+0,90) идет четвертым, а Павел Куликов (+2,87) — 15-м.

Победитель соревнований определится 26 февраля, когда спортсмены проведут еще по два заезда.
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ШЕНАУ-АМ-КЕНИГСЗЕ /Германия/, 24 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион Александр Третьяков, занимающий на чемпионате мира по скелетону после двух попыток только четвертое место, объяснил свое отставание от лидеров резким изменением погоды. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
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