Скелетонист Мартинс Дукурс лидирует после двух попыток на ЧМ, Трегубов идет вторым

Дукурс в пятницу по сумме двух попыток показал результат 1 минута 41,95 секунды. Трегубов уступает лидеру 0,76 секунды. На третьем месте располагается немец Аксель Юнгк (+0,86).

Еще один российский скелетонист Александр Третьяков (+0,90) идет четвертым, а Павел Куликов (+2,87) — 15-м.

Победитель соревнований определится 26 февраля, когда спортсмены проведут еще по два заезда.