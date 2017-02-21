Третьяков: Надо показать, что мы конкурентоспособны не только дома

«Приехали в Германию заранее, чтобы подготовиться. Нам дали четыре дня поработать на трассе. Мне, конечно, очень неприятно, что так всё получилось. Но ничего изменить уже нельзя. Надо просто показать, что мы конкурентоспособны на любых трассах, а не только дома.



О задачах лучше разговаривать с тренерами. Я об этом не думаю. Для меня главное — это проехать так, чтобы потом не было к себе вопросов. И если упрекнуть себя будет не в чем, то приму любое место, потому что на данный момент это — мой максимум», — приводит слова Третьякова «Аргументы и факты».