Сборная Германии победила в командных соревнованиях на ЧМ по бобслею и скелетону
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная Германии заняла первое место в командных соревнованиях на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в немецком Кенигзее. Общее время команды — 3 минуты 21,84 секунды.
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Второй стала еще одна сборная Германии (отставание — 0,60), третьей — интернациональная команда, составленная из немцев и румын (+0,85).
Первая российская команда в составе скелетонистов Александра Третьякова, Марии Орловой, а также бобслеистов Надежды Сергеевой/Анастасии Кочержовой и Алексея Стульнева/ Макисма Белугина заняла четвертое место (+0,98), вторая команда (Елена Никитина, Никита Трегубов, Александр Касьянов/Алексей Пушкарев и Александра Родионова/Юлия Шокшуева) стала пятой (+1,20).
Чемпионат мира завершится 26 февраля.
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