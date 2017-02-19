Сборная России стала пятой в эстафете на этапе КМ по санному спорту

Победу одержала сборная Германии, второе место заняла Австрия, менее чем на одну десятую секунды опередившая Латвию. Сборная России, в составе которой были Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов, заняла пятое место.



Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея.

Эстафета.



1. Германия — 2.29,119.

2. Австрия — 2.29,550.

3. Латвия — 2.29,612…

5. Россия (Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев, Владислав Антонов) — 2.30,325.