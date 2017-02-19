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19 февраля 2017, 17:57 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Сборная России стала пятой в эстафете на этапе КМ по санному спорту

На восьмом этапе Кубка мира по санному спорту, состоявшемуся в Пхёнчхане, завершилась эстафета.

Победу одержала сборная Германии, второе место заняла Австрия, менее чем на одну десятую секунды опередившая Латвию. Сборная России, в составе которой были Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов, заняла пятое место.

Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея.
Эстафета.

1. Германия — 2.29,119.
2. Австрия — 2.29,550.
3. Латвия — 2.29,612…
5. Россия (Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев, Владислав Антонов) — 2.30,325.
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