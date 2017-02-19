Немецкие бобслеисты Фридрих и Маргис стали чемпионами мира в двойках
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис одержали победу в соревновании двоек на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в немецком Кенигзее. По сумме четырех попыток спортсмены показали результат 3 минуты 16,71 секунды.
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Второе место заняли канадцы Джастин Криппс и Джессе Лумсден (отставание 1,20 секунды), третье — еще одни представители Германии Йоханнес Лохнер и Джошуа Блум (+1,25).
Россияне Алексей Стульнев и Макисм Белугин стали 17-ми (+2,28), Александр Касьянов и Алексей Пушкарев — 19-ми (+2,53), Максим Андрианов и Кирилл Антюх — 23-ми.
Чемпионат мира завершится 26 февраля.
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