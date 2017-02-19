Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28827117/
19 февраля 2017, 16:59 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Немецкие бобслеисты Фридрих и Маргис стали чемпионами мира в двойках

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис одержали победу в соревновании двоек на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в немецком Кенигзее. По сумме четырех попыток спортсмены показали результат 3 минуты 16,71 секунды.

Второе место заняли канадцы Джастин Криппс и Джессе Лумсден. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место заняли канадцы Джастин Криппс и Джессе Лумсден (отставание 1,20 секунды), третье — еще одни представители Германии Йоханнес Лохнер и Джошуа Блум (+1,25).

Россияне Алексей Стульнев и Макисм Белугин стали 17-ми (+2,28), Александр Касьянов и Алексей Пушкарев — 19-ми (+2,53), Максим Андрианов и Кирилл Антюх — 23-ми.

Чемпионат мира завершится 26 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Бегунья Полякова готова вернуть золото Игр-2008, если ее об этом попросят

Гимнастка Солдатова не удивлена своим нечетким выступлением на Гран-при Москвы

Тренер: Акимова и Старых были способны завоевать призовое место в каждой гонке ЧМ