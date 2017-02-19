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19 февраля 2017, 0:38 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Немцы Фридрих и Маргис захватили лидерство в соревнованиях бобов-двоек на ЧМ

Немецкий экипаж Франческо Фридрих и Торстен Маргис после двух попыток из четырёх захватил лидерство на чемпионате мира по бобслею и скелетону в Кёнигзее (Германия).

Немцы опережают занимающих второе место канадцев Джастина Крипса и Джессе Люмсдена на 0,52 секунды. На третьем месте ещё один немецкий экипаж Йоханнес Лохнер и Джошуа Блум.

Лучшие из россиян Алексей Стульнев и Максим Белугин занимают 14-е место. Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв, по техническим причинам выступающие не на своём болиде, только 21-е.

Бобслей. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия
Мужчины. Двойки. После двух попыток из четырёх

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) — 1.38,60.
2. Джастин Крипс / Джессе Люмсден (Канада) — 1.39,12.
3. Йоханнес Лохнер / Джошуа Блум (Германия) — 1.39,23…
14. Алексей Стульнев / Максим Белугин (Россия) — 1.39,63…
21. Александр Касьянов / Алексей Пушкарёв (Россия) — 1.39,88…
25. Максим Андрианов / Кирилл Антюх (Россия) — 1.40,22.
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