Немцы Фридрих и Маргис захватили лидерство в соревнованиях бобов-двоек на ЧМ

Немцы опережают занимающих второе место канадцев Джастина Крипса и Джессе Люмсдена на 0,52 секунды. На третьем месте ещё один немецкий экипаж Йоханнес Лохнер и Джошуа Блум.



Лучшие из россиян Алексей Стульнев и Максим Белугин занимают 14-е место. Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв, по техническим причинам выступающие не на своём болиде, только 21-е.



Бобслей. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия

Мужчины. Двойки. После двух попыток из четырёх



1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) — 1.38,60.

2. Джастин Крипс / Джессе Люмсден (Канада) — 1.39,12.

3. Йоханнес Лохнер / Джошуа Блум (Германия) — 1.39,23…

14. Алексей Стульнев / Максим Белугин (Россия) — 1.39,63…

21. Александр Касьянов / Алексей Пушкарёв (Россия) — 1.39,88…

25. Максим Андрианов / Кирилл Антюх (Россия) — 1.40,22.