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18 февраля 2017, 20:22 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Американки Майерс-Тейлор и Джонс выиграли чемпионат мира по бобслею

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Американки Элана Майерс-Тейлор и Кери Джонс одержали победу на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в немецком Кенигзее. По сумме четырех попыток спортсменки показали результат 3 минуты 24,75 секунды.

Второе место заняли канадки Кейли Хамфрис и Мелисса Лотхольц. Увеличить
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Второе место заняли канадки Кейли Хамфрис и Мелисса Лотхольц (отставание — 0,03 секунды), третье — американки Джейми Грубель-Позер и Эйджа Эванс (+0,23).

Российская двойка Александра Родионова и Юлия Шокшуева стала 18-й (+2,04). Другой российский экипаж в составе Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой в пятницу перевернулся во время первой попытки и завершил выступление на турнире.

Чемпионат мира завершится 26 февраля.
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