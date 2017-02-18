Американки Майерс-Тейлор и Джонс выиграли чемпионат мира по бобслею
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Американки Элана
Майерс-Тейлор и Кери Джонс одержали победу на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в немецком Кенигзее. По сумме четырех попыток спортсменки показали результат 3 минуты 24,75 секунды.
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Второе место заняли канадки Кейли Хамфрис и Мелисса Лотхольц (отставание — 0,03 секунды), третье — американки Джейми
Российская двойка Александра Родионова и Юлия Шокшуева стала 18-й (+2,04). Другой российский экипаж в составе Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой в пятницу перевернулся во время первой попытки и завершил выступление на турнире.
Чемпионат мира завершится 26 февраля.
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