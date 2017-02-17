Россия на бобах

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Спортивная программа чемпионата мира по бобслею стартовала в пятницу, а днем ранее прошла торжественная церемония открытия соревнований, которые могли бы пройти в столице Олимпиады-2014.

Однако вместо встречи с воспоминаниями о сочинских Играх бобслеистам пришлось смотреть за представлением с баварскими плясками.

Право на проведение чемпионата мира, впервые в истории России, Сочи получил еще до того, как принял белую Олимпиаду — в 2013 году. А потерял менее чем за два месяца до его проведения — в декабре прошлого года.

Тогда, после второй части главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена взбунтовались скелетонисты, причем тон задавали те, кто три года назад в Сочи добрался до пьедестала — олимпийская чемпионка из Великобритании Элизабет Ярнольд и серебряный призер латыш Мартинс Дукурс. Именно их инициатива, поддержанная некоторыми другими спортсменами, привела к решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе турнира в немецкий Кенигзее.

Соревнования ЧМ-2017 стартовали в пятницу с соревнований бобслеисток, но первый комплект медалей будет разыгран только в субботу — в отличие от соревнований Кубка мира большинству участников предстоит сделать по четыре попытки.

В субботу также стартует турнир в мужских двойках, а в воскресенье призеров определят они и пройдут соревнования командной гонки. В конце второй недели чемпионата в борьбу вступят скелетонисты: в субботу места на пьедестале распределят женщины, а в воскресенье — мужчины. Завершится чемпионат 26 февраля соревнованиями бобслейных четверок.

На трассе «Санки» в Сочи россияне добыли на Играх-2014 три золота и одну бронзу, а вот на следующих чемпионатах мира их результаты пошли на спад: серебро и бронза в 2015 году и 2 серебра и бронза в 2016-м.

Стабильно «в призах» был олимпийский чемпион скелетонист Александр Третьяков, а вот бобслеисты в своих зачетах на двух последних чемпионатах мира оставались без наград, попадая на пьедестал только после командной гонки.

Сильнейшими в медальном зачете оба раза становились спортсмены из Германии, причем в 2015 году на домашней трассе в Винтерберге они завоевали ровно половину из всех разыгрываемых медалей — 9 из 18 (и три золота из шести комплектов).

На этот раз немцам будет непросто повторить подобное: самые реальные шансы есть у Франческо Фридриха в мужских двойках, который лидирует в этой дисциплине в Кубке мира-2016/17 и держит в ней пальму первенства на трех последних чемпионатах мира. Отличный ход в сезоне набрал и его соотечественник Йоханнес Лохнер.

Зато лидером Кубка мира в зачете четверок на данный момент является квартет россиянина Александра Касьянова.

Экипаж Лохнера, правда, выиграл три этапа, но россияне, на счету которых одна победа и один подиум в семи стартах, выступают стабильнее.

Помимо лишения Сочи чемпионата мира, середина сезона потрепала нервы и скелетонистам: по подозрению в нарушении антидопинговых правил были отстранены Третьяков, бронзовый призер Игр-2014 — Елена Никитина, а также Мария Орлова и Ольга Потылицына. Длилось это недолго, и на мировом первенстве команда выступит в оптимальном составе.

Сборная России на ЧМ-2017 по бобслею и скелетону:

пилоты: Надежда Сергеева, Александра Родионова, Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Максим Андрианов;.

разгоняющие: Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева, Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Максим Белугин, Ильвир Хузин, Роман Кошелев, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых, Кирилл Антюх, Андрей Лылов, Николай Гнездилов, Ростислав Гайтюкевич, Сергей Сысоев;.

скелетон: Мария Орлова, Юлия Канакина, Елена Никитина, Рената Хузина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Егор Веселов, Павел Куликов.

Начались соревнования в пятницу в Кенигзее неудачно для российской команды: уже в первой попытки один из двух российских дуэтов Сергеева — Кочержова перевернулся и выбыл из дальнейшей борьбы.

Лидерство же после двух попыток захватили американки Элана Майерс-Тейлор и Кери Джонс, по сумме двух заездов показавшие результат 1 минута 43,14 секунды.

Но вся борьба за медали только начинается: тройку лидеров разделяет всего 0,05 секунды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Here comes the leader at the <a href="https://twitter.com/hashtag/BMWworlds17?src=hash">#BMWworlds17</a> women's <a href="https://twitter.com/hashtag/bobsleigh?src=hash">#bobsleigh</a> after the first two runs! Tomorrow at 15:00 we continue with run 3 & 4! <a href="https://t.co/Yk0bsaC5cc">pic.twitter.com/Yk0bsaC5cc</a></p>— IBSF (@IBSFsliding) <a href="https://twitter.com/IBSFsliding/status/832646307915239425">17 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Именно в такой интервал уложились и двукратная олимпийская чемпионка канадка Кейли Хамфрис и еще одна представительница США Джейми Грубель-Позер. Второй российский дуэт Родионова — Шокшуева занимает только 18-е место.

В Кубке мира рулевая Сергеева находится выше Родионовой, поэтому, исходя из слов президента Федерации бобслея России двукратного олимпийского чемпиона Александра Зубкова, именно ее экипажу предстоит выступать в командной гонке.

«Самое главное, что без травм, — прокомментировал он пятничную неудачу агентству «Р-Спорт». — Девочки будут выступать дальше и выступят в командной гонке.

Мы все понимаем, что Надежда хорошо шла, но допустила небольшую ошибку. Мы разберем все нюансы, и она достойно выступит в командной гонке.

Как ранее заявлял Зубков, успешным для российской сборной в такой непростой сезон станет любая награда, завоеванная на чемпионате мира в Германии.