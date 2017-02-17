Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28815758/
17 февраля 2017, 20:23 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Бобслеистки из США Майерс-Тейлор и Джонс лидируют после двух попыток на ЧМ в Кенигзее

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Американки Элана Майерс-Тейлор и Кери Джонс занимают первое место после двух попыток в соревнованиях двоек на чемпионате мира по бобслею и скелетону в немецком Кенигзее.

Майерс-Тейлор и Джонс в пятницу показали результат 1 минута 43,14 секунды. Второе место у канадок Кейли Хамфрис и Мелиссы Лотхольц (+0,02 секунды). На третьем месте идет еще одна американская двойка Джейми Грубель-Позер/Эйджа Эванс (+0,05).

Россиянки Александра Родионова и Юлия Шокшуева (+0,85) занимают 18-е место, а Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова перевернулись во время первой попытки и не смоли продолжить соревнования.

Еще две попытки, по итогам которых определятся победитель и призеры чемпионата мира, состоятся в субботу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Российский экипаж Сергеевой перевернулся на чемпионате мира по бобслею

Российский экипаж Сергеевой перевернулся на чемпионате мира по бобслею

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский экипаж в составе Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой перевернулся во время первой попытки на трассе в немецком Кенигзее, где проходит чемпионат мира по бобслею и скелетону.
Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями