Бобслеистки из США Майерс-Тейлор и Джонс лидируют после двух попыток на ЧМ в Кенигзее

Майерс-Тейлор и Джонс в пятницу показали результат 1 минута 43,14 секунды. Второе место у канадок Кейли Хамфрис и Мелиссы Лотхольц (+0,02 секунды). На третьем месте идет еще одна американская двойка Джейми Грубель-Позер/Эйджа Эванс (+0,05).

Россиянки Александра Родионова и Юлия Шокшуева (+0,85) занимают 18-е место, а Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова перевернулись во время первой попытки и не смоли продолжить соревнования.

Еще две попытки, по итогам которых определятся победитель и призеры чемпионата мира, состоятся в субботу.