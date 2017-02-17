Бобслеистки из США Майерс-Тейлор и Джонс лидируют после двух попыток на ЧМ в Кенигзее
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Американки Элана Майерс-Тейлор и Кери Джонс занимают первое место после двух попыток в соревнованиях двоек на чемпионате мира по бобслею и скелетону в немецком Кенигзее.
Россиянки Александра Родионова и Юлия Шокшуева (+0,85) занимают 18-е место, а Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова перевернулись во время первой попытки и не смоли продолжить соревнования.
Еще две попытки, по итогам которых определятся победитель и призеры чемпионата мира, состоятся в субботу.
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