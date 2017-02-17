Бобслеистки РФ Сергеева и Кочержова, перевернувшиеся на ЧМ, избежали травм
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова, перевернувшиеся во время первого заезда в соревнованиях двоек на чемпионате мира в немецком Кенигзее, избежали травм и продолжат выступление на турнире, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» президент Федерации бобслея России двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков.
Сергеева и Кочержова перевернулись в пятницу во время первой попытки и не смогут продолжить выступление в этом виде программы.
«Самое главное, что без травм. Девочки будут выступать дальше и выступят в командной гонке. Мы все понимаем, что Надежда хорошо шла, но допустила небольшую ошибку. Мы разберем все нюансы, и она достойно выступит в командной гонке», — сказал Зубков по телефону.
Командная гонка на чемпионате мира, который продлится до 26 февраля, пройдет в воскресенье.
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