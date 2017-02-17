Бобслеистки РФ Сергеева и Кочержова, перевернувшиеся на ЧМ, избежали травм

Сергеева и Кочержова перевернулись в пятницу во время первой попытки и не смогут продолжить выступление в этом виде программы.

«Самое главное, что без травм. Девочки будут выступать дальше и выступят в командной гонке. Мы все понимаем, что Надежда хорошо шла, но допустила небольшую ошибку. Мы разберем все нюансы, и она достойно выступит в командной гонке», — сказал Зубков по телефону.

Командная гонка на чемпионате мира, который продлится до 26 февраля, пройдет в воскресенье.