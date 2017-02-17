Российские саночники завоевали три медали на трассе ОИ-2018

Россияне отлично выступили во всех трёх дисциплинах. В мужских одноместных санях первенствовал Максим Аравин, установив рекорд трассы — 48,843. На втором месте канадец Самюэль Эдни, на третьем — представитель Италии Эмануэль Ридер.



В соревнованиях двоек победил экипаж Александр Денисьев / Владислав Антонов (47.120). Россияне также установили рекорды трассы и старта. Второй результат показали австрийские саночники — Петер Пенц / Георг Фишлер, на 3-м месте — представители Латвии, братья Андрис и Юрис Шитцы.



В женской дисциплине на третью ступень пьедестала почёта поднялась Екатерина Катникова.



Санный спорт. Кубок наций. Восьмой этап. Южная Корея

Мужчины. Одноместные сани



1. Максим Аравин (Россия) — 48,843.

2. Самюэль Эдни (Канада) — 49,044.

3. Эмануэль Ридер (Италия) — 49,058.



Двойки



1. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) — 47,120.

2. Петер Пенц / Георг Фишлер (Австрия) — 47,437.

3. Андрис Шитц / Юрис Шитц (Латвия) — 47,438.



Женщины



1. Юлия Таубитц (Германия) — 47,055.

2. Даяна Эйтбергер (Германия) — 47,266.

3. Екатерина Катникова (Россия) — 47,518…

9. Олеся Михайленко (Россия) — 47,682.

10. Виктория Демченко (Россия) — 47,775.

11. Екатерина Батурина (Россия) — 47,779.