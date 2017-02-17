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17 февраля 2017, 17:39 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Российские саночники завоевали три медали на трассе ОИ-2018

Первыми будущую олимпийскую трассу центра санного спорта Альпензия (Южная Корея) опробовали участники Кубка наций.

Россияне отлично выступили во всех трёх дисциплинах. В мужских одноместных санях первенствовал Максим Аравин, установив рекорд трассы — 48,843. На втором месте канадец Самюэль Эдни, на третьем — представитель Италии Эмануэль Ридер.

В соревнованиях двоек победил экипаж Александр Денисьев / Владислав Антонов (47.120). Россияне также установили рекорды трассы и старта. Второй результат показали австрийские саночники — Петер Пенц / Георг Фишлер, на 3-м месте — представители Латвии, братья Андрис и Юрис Шитцы.

В женской дисциплине на третью ступень пьедестала почёта поднялась Екатерина Катникова.

Санный спорт. Кубок наций. Восьмой этап. Южная Корея
Мужчины. Одноместные сани

1. Максим Аравин (Россия) — 48,843.
2. Самюэль Эдни (Канада) — 49,044.
3. Эмануэль Ридер (Италия) — 49,058.

Двойки

1. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) — 47,120.
2. Петер Пенц / Георг Фишлер (Австрия) — 47,437.
3. Андрис Шитц / Юрис Шитц (Латвия) — 47,438.

Женщины

1. Юлия Таубитц (Германия) — 47,055.
2. Даяна Эйтбергер (Германия) — 47,266.
3. Екатерина Катникова (Россия) — 47,518…
9. Олеся Михайленко (Россия) — 47,682.
10. Виктория Демченко (Россия) — 47,775.
11. Екатерина Батурина (Россия) — 47,779.
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