Российский экипаж Сергеевой перевернулся на чемпионате мира по бобслею
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский экипаж в составе Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой перевернулся во время первой попытки на трассе в немецком Кенигзее, где проходит чемпионат мира по бобслею и скелетону.
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Видимо, что-то случилось...
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Россиянки не смогли закончить дистанцию и были дисквалифицированы.
Первая попытка продолжается в настоящий момент. Другой российский экипаж в составе Александры Родионовой и Юлии Шокшуевой идет на последнем месте среди уже стартовавших.
Чемпионат мира завершится 19 февраля.
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