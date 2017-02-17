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17 февраля 2017, 17:07 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Российский экипаж Сергеевой перевернулся на чемпионате мира по бобслею

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский экипаж в составе Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой перевернулся во время первой попытки на трассе в немецком Кенигзее, где проходит чемпионат мира по бобслею и скелетону.

Россиянки не смогли закончить дистанцию и были дисквалифицированы. Увеличить
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Россиянки не смогли закончить дистанцию и были дисквалифицированы.

Первая попытка продолжается в настоящий момент. Другой российский экипаж в составе Александры Родионовой и Юлии Шокшуевой идет на последнем месте среди уже стартовавших.

Чемпионат мира завершится 19 февраля.
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Новости Бобслея, саней, скелетона

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