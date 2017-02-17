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17 февраля 2017, 10:18 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Cаночник Аравин установил первый рекорд олимпийской трассы в Пхенчхане

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянин Максим Аравин, одержавший победу на этапе Кубка наций по санному спорту в южнокорейском Пхенчхане, установил первый рекорд олимпийской трассы, где пройдут зимние Игры-2018. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко.

Россиянин выиграл первый официальный старт на этой трассе показав результат 48843 секунды. Увеличить
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Этап Кубка наций по санному спорту, предваряющий этап Кубка мира, стал первым официальным соревнованием на новой олимпийской трассе. До пятницы там проводились только тренировочные спуски. Аравин занял первое место, показав результат 48,843 секунды и установив рекорд трассы. Этот успех позволил россиянину квалифицироваться на этап Кубка мира, который пройдет двумя днями позднее.

Два рекорда трассы (стартовый разгон и общее время прохождения) установил российский экипаж саней-двоек в составе Александра Денисьева и Владислава Антонова. Россияне первенствовали на этапе Кубка наций, показав результат 47,120 секунды и разогнавшись за 4,218 секунды. Первое место позволит Денисьеву и Антонову выступить и на этапе Кубка мира, который пройдет в субботу.

В соревнованиях женщин россиянка Екатерина Катникова стала третьей, пропустив вперед представительниц Германии: Юлию Таубиц (первое место) и Даяну Эйтбергер (2). Катникова вместе с Викторией Демченко (10) и Екатериной Батуриной (11) сумели квалифицироваться для участия в этапе Кубка мира, который пройдет на этой трассе в субботу.
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Новости Бобслея, саней, скелетона

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