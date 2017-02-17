Cаночник Аравин установил первый рекорд олимпийской трассы в Пхенчхане

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Этап Кубка наций по санному спорту, предваряющий этап Кубка мира, стал первым официальным соревнованием на новой олимпийской трассе. До пятницы там проводились только тренировочные спуски. Аравин занял первое место, показав результат 48,843 секунды и установив рекорд трассы. Этот успех позволил россиянину квалифицироваться на этап Кубка мира, который пройдет двумя днями позднее.

Два рекорда трассы (стартовый разгон и общее время прохождения) установил российский экипаж саней-двоек в составе Александра Денисьева и Владислава Антонова. Россияне первенствовали на этапе Кубка наций, показав результат 47,120 секунды и разогнавшись за 4,218 секунды. Первое место позволит Денисьеву и Антонову выступить и на этапе Кубка мира, который пройдет в субботу.

В соревнованиях женщин россиянка Екатерина Катникова стала третьей, пропустив вперед представительниц Германии: Юлию Таубиц (первое место) и Даяну Эйтбергер (2). Катникова вместе с Викторией Демченко (10) и Екатериной Батуриной (11) сумели квалифицироваться для участия в этапе Кубка мира, который пройдет на этой трассе в субботу.