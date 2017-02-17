Cаночник Аравин установил первый рекорд олимпийской трассы в Пхенчхане
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянин Максим Аравин, одержавший победу на этапе Кубка наций по санному спорту в южнокорейском Пхенчхане, установил первый рекорд олимпийской трассы, где пройдут зимние Игры-2018. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко.
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Этап Кубка наций по санному спорту, предваряющий этап Кубка мира, стал первым официальным соревнованием на новой олимпийской трассе. До пятницы там проводились только тренировочные спуски. Аравин занял первое место, показав результат 48,843 секунды и установив рекорд трассы. Этот успех позволил россиянину квалифицироваться на этап Кубка мира, который пройдет двумя днями позднее.
Два рекорда трассы (стартовый разгон и общее время прохождения) установил российский экипаж
В соревнованиях женщин россиянка Екатерина Катникова стала третьей, пропустив вперед представительниц Германии: Юлию Таубиц (первое место) и Даяну Эйтбергер (2). Катникова вместе с Викторией Демченко (10) и Екатериной Батуриной (11) сумели квалифицироваться для участия в этапе Кубка мира, который пройдет на этой трассе в субботу.
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