В Кенигзее любая медаль будет успехом

История с переносом соревнований из Сочи наполнила последний пред-олимпийский чемпионат мира особыми красками, особенно для российских спортсменов. Поначалу в России звучали призывы оставить нашу сборную дома и бойкотировать турнир в Кенигзее, а затем — все-таки поехать туда и «порвать всех» на трассе. Однако постепенно декабрьские страсти улеглись. Международная федерация бобслея и скелетона, отобравшая у России чемпионат-2017 и отстранившая от соревнований четырех наших скелетонистов, перешла к более взвешенным решениям. Эмоций вокруг россиян теперь существенно меньше, хотя в случае их успешного выступления в Германии они могут вспыхнуть с новой силой.

БОБСЛЕЙ

КАСЬЯНОВ И СТУЛЬНЕВ ПОБОРЮТСЯ ЗА ЛИДЕРСТВО

Александр Касьянов на сегодняшний день лидирует в зачете Кубка мира среди четверок и идет третьим в двойках. Правда, основные успехи Касьянова пришлись на период до Нового года и североамериканские трассы. В канадском Уистлере Касьянов победил, затем в Лейк-Плэсиде был пятым. В начале января в немецком Альтенберге Касьянов сумел дважды стать вторым в двойках и четверках, но после этого на пьедестал более не поднимался.

Весьма показательными должны быть результаты недавнего этапа Кубка мира в Кенигзее — он состоялся всего около трех недель назад, и к тому же на той же трассе, что предстоящий мировой форум. Так вот, в том же Кенигзее Касьянов финишировал в турнире четверок шестым. А первым из российских экипажей оказался Алексей Стульнев, который впервые в сезоне поднялся на пьедестал и финишировал третьим.

Вообще, похоже, впервые за долгое время в российском бобслее мы имеем два равноценных и примерно равных пилота самого высокого класса. Причем у каждого из них за плечами весьма интересная биография. Касьянов еще в эпоху нынешнего президента федерации Александра Зубкова много лет провел в качестве второго-третьего номера. До бронзовой медали на Олимпиаде в Сочи ему не хватило всего трех сотых секунды по сумме четырех заездов. Александр тут же пообещал взять реванш на чемпионате мира, но жизнь распорядилась так, что вернуться в Сочи после столь драматичного финиша ему в этом году уже не придется.

Алексей Стульнев пока проводит лучший сезон в карьере. На чемпионате мира он пока выступал лишь однажды, два года назад, но особой ставки на него тогда не делали. Лучшим достижением 29-летнего Стульнева остается серебряная награда с юниорского чемпионата мира 2012 — 2013 годов. Впоследствии он работал в команде Пьера Людерса, и канадский специалист уже тогда говорил о перспективах пилота.

Значение этого чемпионата мира для будущего Касьянова и Стульнева сложно переоценить. Скорее всего, если кому-то в Кенигзее удастся завоевать награду, это будет лидер сборной на следующую Олимпиаду. То есть человек, которому будут доставаться лучший инвентарь и сильнейшие разгоняющие. Возможно, с прицелом на Пхенчхан, это даже более значимо, чем награда Кенигзее.

Отметим, что оба — и Касьянов, и Стульнев — лучше чувствуют себя в четверках, хотя и в двойках стабильно занимают места как минимум в десятке лучших. Зубков заметил, что любую медаль будет считать абсолютно успешным выступлением. Учитывая огромную конкуренцию со стороны немецких пилотов и сильнейшего американца Стивена Холкомба, с президентом федерации сложно не согласиться.

В женском бобслее, несмотря на отсутствие многолетнего лидера и супруги Алексея Ольги Стульневой, дела неожиданно стали налаживаться. На недавнем чемпионате Европы в Винтерберге Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова впервые в отечественной истории стали серебряными призерами, а еще один экипаж во главе с опытной Александрой Родионовой стал четвертым. Бороться с немками на их домашней трассе нашим девушкам, конечно, будет сложно, плюс в Кенигзее добавятся сильные экипажи из США и Канады, во главе с лидером мирового сезона Кайли Хамфрис. В этих обстоятельствах даже место в первой шестерке станет для любого российского экипажа успехом.

СКЕЛЕТОН

ТРЕТЬЯКОВ ГОТОВ К ДУЭЛИ С ДУКУРСОМ

Для лидеров нашего скелетона Александра Третьякова и Елены Никитиной сезон получается скомканным из-за доклада Макларена. Международная федерация сначала приняла решение отстранить их по подозрению во вскрытии сочинских проб, а затем, прямо перед самым чемпионатом Европы, все-таки допустила до соревнований. Неудивительно, что нормально готовиться в такой обстановке было крайне сложно.

Третьяков пока занимает пятое место в зачете Кубка мира. Правда, трасса в Кенигзее Александру прекрасно знакома и считается для него удачной. На Кубке мира здесь в конце января Третьяков победил. На чемпионате мира латыш Мартинс Дукурс, который выиграл в этом сезоне три Кубка мира из семи возможных, тоже вряд ли может чувствовать себя спокойно. Фирменная дуэль с Третьяковым наверняка получится захватывающей.

В женской части соревнований Никитина пока проводит крайне тяжелый сезон, даже не всегда попадая в первую десятку. Правда, форма россиянки ближе к чемпионату мира стала улучшаться — в начале февраля в Иглсе она сумела стать четвертой. Мария Орлова, как и Никитина, нестабильна, но при удачном стечении обстоятельств способна забраться на пьедестал.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

17 февраля. Бобслей, женщины, первая и вторая попытки (начало в 16.00 и в 18.00*).

18 февраля. Бобслей, мужчины, двойки, первая и вторая попытки (12.30 и 14.00). Бобслей, женщины, третья и четвертая попытки (17.10 и 18.45).

19 февраля. Бобслей, мужчины, двойки, третья и четвертая попытки (12.30 и 14.00).

24 февраля. Скелетон, мужчины, первая и вторая попытки (13.00 и 15.00). Скелетон, женщины, первая и вторая попытки (17.00 и 19.00).

25 февраля. Скелетон, женщины, третья и четвертая попытки (10.30 и 12.30). Бобслей, мужчины, четверки, первая и вторая попытки (15.30 и 17.20).

26 февраля. Скелетон, мужчины, третья и четвертая попытки (10.30 и 12.30). Бобслей, мужчины, четверки, третья и четвертая попытки (15.30 и 17.20).

* Время московское.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Бобслей. Женщины, двойки. Пилоты. Надежда Сергеева, Александра Родионова. Разгоняющие. Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева.

Мужчины, двойки и четверки. Пилоты. Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Максим Андрианов. Разгоняющие. Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Максим Белугин, Ильвир Хузин, Роман Кошелев, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых, Кирилл Антюх, Андрей Лылов, Николай Гнездилов, Ростислав Гайтюкевич, Сергей Сысоев.

Скелетон. Женщины. Мария Орлова, Юлия Канакина, Елена Никитина, Рената Хузина.

Мужчины. Александр Третьяков, Никита Трегубов, Егор Веселов, Павел Куликов.