Шесть комплектов наград будут разыграны на ЧМ по бобслею и скелетону

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В течение трех ближайших дней в Кенигзее пройдут первые соревнования бобслеистов и смешанная эстафета, скелетонисты в личных видах выйдут на старт на следующей неделе. В бобслейную команду России вошли пилоты Надежда Сергеева, Александра Родионова, Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Максим Андрианов и разгоняющие Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева, Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Максим Белугин, Ильвир Хузин, Роман Кошелев, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых, Кирилл Антюх, Андрей Лылов, Николай Гнездилов, Ростислав Гайтюкевич, Сергей Сысоев.

За сборную России по скелетону выступят Мария Орлова, Юлия Канакина, Елена Никитина, Рената Хузина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Егор Веселов, Павел Куликов. В январе по подозрению в нарушении антидопинговых правил были отстранены от участия в соревнованиях сильнейшие скелетонисты страны — олимпийский чемпион Третьяков, бронзовый призер Игр в Сочи — Никитина, а также Орлова и Ольга Потылицына. Впоследствии наказание было отменено, российская команда выступит в Германии в сильнейшем составе.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в декабре перенесла чемпионат мира из Сочи в Кенигзее, мотивировав это решение как раз желанием дать всем спортсменам принять в нем участие. После опубликования второй части доклада Макларена, где говорилось о существовавшей в России системе фальсификации допинг-проб, в том числе и на Играх 2014 года в Сочи, многие лидеры мирового бобслея и скелетона заявили о нежелании участвовать в чемпионате мира в этом российском городе.

Три победы на кубковых этапах

В нынешнем сезоне члены сборной России добились лишь трех побед на этапах Кубка мира. Экипаж Александра Касьянова победил в заездах бобов-четверок еще на первом этапе в канадском Уистлере в начале декабря. 33-летний Касьянов в начале января удачно выступил в германском Альтенберге, где стал вторым как в двойках, так и четверках. В соревновании четверок Касьянов лидирует в общем зачете, опережая швейцарца Рико Петера, тогда как среди двоек первым идет экипаж немца Франческо Фридриха.

Александр Третьяков выиграл в американском Лейк-Плэсиде и в Кенигзее в конце января. Этап на трассе чемпионата мира стал самым неудачным для лидера сезона и главного конкурента Третьякова — Мартинса Дукурса из Латвии, который оказался лишь шестым.

Женская сборная России в нынешнем сезоне оставалась без призовых мест, хотя экипажи Сергеевой и Родионовой регулярно попадали в первую семерку. В скелетоне надежду на успех подарило выступление Елены Никитиной на недавнем этапе в австрийском Инсбруке, когда она заняла четвертое место. На предыдущих этапах выше 16-го места Никитина не поднималась.

Две недели чемпионата мира

На чемпионате мира будут разыграны шесть комплектов медалей — три в бобслее, две в скелетоне, а также — смешанной эстафете, которая не входит в программу Олимпийских игр. На пятницу запланированы две первые попытки в женских бобах-двойках, в субботу состоятся две решающие попытки в этом виде, а также первые два заезда мужских бобов-двоек. В воскресенье в мужских двойках будут определены победители, состоится также смешанная эстафета, где выступают по одному мужскому и женскому экипажу в скелетоне и бобах-двойках.

Турнир продолжится на следующей неделе. 24 февраля пройдут первые две попытки в скелетоне у мужчин и женщин, на 25 февраля запланированы решающие попытки у скелетонисток, а также первые два заезда бобов-четверок. Завершится чемпионат мира 26 февраля решающими попытками в мужском скелетоне и бобах-четверках.

Первый чемпионат мира по бобслею прошел в 1930 году, скелетонисты стали соревноваться с 1982 года, женщины (в бобслее и скелетоне) — с 2000-го, в 2007 году в программу вошли смешанные эстафеты. Год назад чемпионат мира состоялся в австрийском Инсбруке, на счету сборной России — три медали. Третьяков выиграл серебро, Никитина — бронзу, второе место заняла сборная России в смешанной эстафете.