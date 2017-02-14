Зубков: Любая медаль ЧМ будет хорошим результатом для бобслеистов и скелетонистов РФ

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в немецком Кенигзее с 17 по 26 февраля.

«Достойное выступление — любая медаль, — сказал Зубков по телефону. — Это будет очень достойно, это же чемпионат мира. Мы понимаем, что турнир проходит в Германии, и сборная Германии сделает все возможное, чтобы взять максимальное количество медалей у себя дома».

«Все хорошо, команда работает, готовится. Все в обычном рабочем режиме, проходят сейчас официальные тренировочные заезды, никаких нюансов и сбоев нет в сборной. Команда будет выступать и биться на чемпионате мира», — добавил собеседник агентства.

Изначально турнир должен был пройти в Сочи, но Международная федерация бобслея и скелетона после обнародования второй части доклада Ричарда Макларена лишила Россию турнира и перенесла его в Кенигзее.

«Уже все прошло, мы должны понимать, что надо работать, а если будем думать об этой ситуации, то нет смысла выходить на чемпионат мира. Ребята уже давно про это забыли и готовятся к выполнению четкой работы на чемпионате мира», — добавил Зубков.