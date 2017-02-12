IBSF готова отстранить Федерацию бобслея России, если обвинения в допинге подтвердятся

В декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством профессора Ричарда Макларена, в которой говорилось о том, что порядка тысячи российских спортсменов были причастны к допинговым махинациям. На основании доклада Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, а IBSF принял решение о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи.

«Если мы получим окончательные подтверждения, что некоторые спортсмены виновны в допинге, мы будем действовать согласно нашим правилам на 200 процентов, — сказал Ферриани. — Но сначала я хочу получить четкое и объективное свидетельство».

Согласно правилам организации, членство национальной федерации может быть приостановлено на срок до двух лет, если четыре и более спортсменов из данной страны будут признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, а в случае признания вины восьми и более спортсменов — на четыре года. Это в свою очередь приведет к тому, что спортсмены из данной страны не смогут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой IBSF.