Саночник Репилов назвал «своеобразной» олимпийскую трассу в Пхенчхане

Сборная России во вторник прибыла в Южную Корею для проведения тренировочной недели на олимпийской трассе в южнокорейском Пхенчхане, а в среду провела первое занятие.

«Трасса своеобразная, не очень сложная, но со своими нюансами, — сказал Репилов корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Нужно научиться по ней ездить, и будем выигрывать. На ней нет таких перегрузок, как на некоторых других трассах. Как я вижу, сани должны разгоняться, ты не должен им мешать, ломать траекторию, нужно ехать, как позволяет физика. Тут, если будешь мешать саням, то это сильно будет влиять на время. Все эти нюансы нужно проработать».

«Мне понравилась здесь обстановка, очень много нового, но пока смутно все. Вчера только прилетели, нужно еще прийти в себя», — добавил он.