Определен состав сборной России на чемпионат мира по бобслею и скелетону
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по бобслею и скелетону в Германии.
Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в немецком Кенигзее
Как сообщили агентству «Р-Спорт» в
сборная по бобслею — пилоты Максим Андрианов, Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Александра Родионова, Надежда Сергеева и разгоняющие Кирилл Антюх, Максим Белугин, Ростислав Гайтюкевич, Николай Гнездилов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Роман Кошелев, Андрей Лылов, Илья Малых, Петр Моисеев, Алексей Пушкарев, Юрий Селихов, Сергей Сысоев, Ильвир Хузин, Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева;.
сборная по скелетону — Егор Веселов, Павел Куликов, Никита Трегубов, Александр Третьяков, Юлия Канакина, Елена Никитина, Мария Орлова, Рената Хузина.
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