Россиянин Матвеев победил на Универсиаде в соревнованиях по сноуборду в биг-эйре

Матвеев набрал за свое выступление 94,75 балла. Второе место занял австралиец Джосс Макальпин (88,25), третьим стал чех Мартин Микиска (87,75).

Золото Матвеева стало 26-м в активе сборной России, которая ранее уже досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады-2017, установив рекорд по количеству золотых и по общему числу медалей. Соревнования в Алма-Ате завершатся 8 февраля.