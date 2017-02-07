Россиянин Матвеев победил на Универсиаде в соревнованиях по сноуборду в биг-эйре
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Россиянин Михаил Матвеев выиграл золотую медаль зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате, победив в соревнованиях по сноуборду в дисциплине биг-эйр.
Матвеев набрал за свое выступление 94,75 балла. Второе место занял австралиец Джосс Макальпин (88,25), третьим стал чех Мартин Микиска (87,75).
Золото Матвеева стало 26-м в активе сборной России, которая ранее уже досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады-2017, установив рекорд по количеству золотых и по общему числу медалей. Соревнования в
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