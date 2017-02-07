Российская сноубордистка Логинова стала чемпионкой зимней Универсиады в биг-эйре

Логинова получила за свое выступление 85,25 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Елена Костенко (83,75), а третьей стала полька Катаржина Русин (81,25).

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады-2017, установив рекорд по количеству золотых и по общему числу медалей. Соревнования в Алма-Ате завершатся 8 февраля.