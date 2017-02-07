Российская сноубордистка Логинова стала чемпионкой зимней Универсиады в биг-эйре
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Сноубордистка Анастасия Логинова завоевала 25-ю для сборной России золотую медаль зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате, став победительницей соревнований в дисциплине биг-эйр.
Логинова получила за свое выступление 85,25 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Елена Костенко (83,75), а третьей стала полька Катаржина Русин (81,25).
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады-2017, установив рекорд по количеству золотых и по общему числу медалей. Соревнования в
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