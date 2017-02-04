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4 февраля 2017, 18:09 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Российский саночник Роман Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Россиянин Роман Репилов стал вторым на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Оберхофе.

Репилов в субботу по сумме двух попыток уступил 0,040 секунды победителю немцу Феликсу Лоху, результат которого — 1 минута 26,130 секунды. Замкнул тройку еще один немец Анди Лангенхан (+0,127).

Еще один российский саночник Семен Павличенко (+0,505) показал седьмой результат, Максим Аравин (+0,897) стал 16-м, Александр Горбацевич (+0,959) — 18-м, Степан Федоров (+1,091) — 21-м.
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