Российский саночник Роман Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Оберхофе

Репилов в субботу по сумме двух попыток уступил 0,040 секунды победителю немцу Феликсу Лоху, результат которого — 1 минута 26,130 секунды. Замкнул тройку еще один немец Анди Лангенхан (+0,127).

Еще один российский саночник Семен Павличенко (+0,505) показал седьмой результат, Максим Аравин (+0,897) стал 16-м, Александр Горбацевич (+0,959) — 18-м, Степан Федоров (+1,091) — 21-м.