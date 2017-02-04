Саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. По сумме двух попыток россиянин показал результат 1 минута 26,170 секунды.
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Победил немец Феликс Лох (1.26,130), третьим стал его соотечественник Анди Лангенан (отставание +0,127).
Другой россиянин Семен Павличенко стал седьмым (+0,505), Максим Аравин — 16-м (+0,897), Александр Горбацевич — 18-м (+0,959), Степан Федоров — 21-м (+1,091).
Этап завершится 5 февраля.
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