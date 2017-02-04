Немецкие саночники заняли весь пьедестал на этапе КМ, Южаков и Прохоров — пятые
В Оберхофе стартовал седьмой этап Кубка мира по санному спорту.
В двойках весь пьедестал почёта заняли немцы. Победу одержали Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, вторыми стали Тони Эггерт и Саша Бенекен, третьими — Робин Гюке и Давид Гамм. Из российских спортсменов лучше всех выступили Владислав Южаков и Юрий Прохоров, которые ранее стали вторыми на прошедшем здесь же этапе Кубка наций. Они заняли пятое место. Александр Денисьев и Владислав Антонов, выигравшие этап Кубка наций, на этапе Кубка мира стали 12-ми.
Санный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Оберхоф, Германия.
Мужчины. Двойки.
1. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт — 1.21,909.
2. Тони Эггерт / Саша Бенекен — 1.22,065.
3. Робин Гюке / Давид Гамм (все — Германия) — 1.22,415…
5. Владислав Южаков / Юрий Прохоров — 1.22,754…
12. Александр Денисьев / Владислав Антонов — 1.22,883…
14. Андрей Богданов / Андрей Медведев (все — Россия) — 1.23,068.
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