В двойках весь пьедестал почёта заняли немцы. Победу одержали Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, вторыми стали Тони Эггерт и Саша Бенекен, третьими — Робин Гюке и Давид Гамм. Из российских спортсменов лучше всех выступили Владислав Южаков и Юрий Прохоров, которые ранее стали вторыми на прошедшем здесь же этапе Кубка наций. Они заняли пятое место. Александр Денисьев и Владислав Антонов, выигравшие этап Кубка наций, на этапе Кубка мира стали 12-ми.



Санный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Оберхоф, Германия.

Мужчины. Двойки.

1. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт — 1.21,909.

2. Тони Эггерт / Саша Бенекен — 1.22,065.

3. Робин Гюке / Давид Гамм (все — Германия) — 1.22,415…

5. Владислав Южаков / Юрий Прохоров — 1.22,754…

12. Александр Денисьев / Владислав Антонов — 1.22,883…

14. Андрей Богданов / Андрей Медведев (все — Россия) — 1.23,068.