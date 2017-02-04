Батурина и Денисьев с Антоновым выиграли этап Кубка наций по санному спорту

Победы в двух категориях — мужские двойки и женские одиночные сани — остались за представителями России. Двойку выиграли Александр Денисьев и Владислав Антонов; второе место заняли Владислав Южаков и Юрий Прохоров. В женских санях победила Екатерина Батурина, а второй стала Виктория Демченко. В мужских одиночных санях первенствовал немец Анди Лангенхан.



Из россиян отбор на Кубок мира также прошли одиночники Александр Горбацевич, занявший пятое место, Екатерина Катникова (девятая) и Максим Аравин (12-й).



Санный спорт. Кубок наций. Седьмой этап. Оберхоф, Германия.

Мужчины. Одноместные сани.

1. Анди Лангенхан (Германия) — 43,508.

2. Райнхард Эггер — 43,572.

3. Давил Гляйршер (оба — Австрия) — 43,602…

5. Александр Горбацевич — 43,672…

12. Максим Аравин (оба — Россия) — 43,833.



Двойки.

1. Александр Денисьев / Владислав Антонов — 41,530.

2. Владислав Южаков / Юрий Прохоров (оба экипажа — Россия) — 41,660.

3. Войцех Хмелевский / Якуб Ковалевский (Польша) — 41,680.



Женщины.

1. Екатерина Батурина — 41,777.

2. Виктория Демченко (обе — Россия) — 41,807.

3. Даяна Эйтбергер (Германия) — 41,852…

9. Екатерина Катникова (Россия) — 42,102.