Батурина и Денисьев с Антоновым выиграли этап Кубка наций по санному спорту
В Оберхофе состоялся этап Кубка наций по санному спорту.
Победы в двух категориях — мужские двойки и женские одиночные сани — остались за представителями России. Двойку выиграли Александр Денисьев и Владислав Антонов; второе место заняли Владислав Южаков и Юрий Прохоров. В женских санях победила Екатерина Батурина, а второй стала Виктория Демченко. В мужских одиночных санях первенствовал немец Анди Лангенхан.
Из россиян отбор на Кубок мира также прошли одиночники Александр Горбацевич, занявший пятое место, Екатерина Катникова (девятая) и Максим Аравин (12-й).
Санный спорт. Кубок наций. Седьмой этап. Оберхоф, Германия.
Мужчины. Одноместные сани.
1. Анди Лангенхан (Германия) — 43,508.
2. Райнхард Эггер — 43,572.
3. Давил Гляйршер (оба — Австрия) — 43,602…
5. Александр Горбацевич — 43,672…
12. Максим Аравин (оба — Россия) — 43,833.
Двойки.
1. Александр Денисьев / Владислав Антонов — 41,530.
2. Владислав Южаков / Юрий Прохоров (оба экипажа — Россия) — 41,660.
3. Войцех Хмелевский / Якуб Ковалевский (Польша) — 41,680.
Женщины.
1. Екатерина Батурина — 41,777.
2. Виктория Демченко (обе — Россия) — 41,807.
3. Даяна Эйтбергер (Германия) — 41,852…
9. Екатерина Катникова (Россия) — 42,102.
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