Положительная допинг-проба Труненкова была взята на Кубке России
Допинг-проба олимпийского чемпиона Сочи-2014 Дмитрия Труненкова была взята в апреле 2016 года во время Кубка России.
.— Труненков выступал в двойках на Кубке России, который прошел в апреле 2016 года, — сообщили «Советскому спорту» в
Напомним, Дмитрий Труненков выступал за сборную России с 2006 по 2016 годы и завоевал золото Олимпийских игр в Сочи-2014 в соревнованиях четверок.
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