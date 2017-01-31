Федерация санного спорта России получила от FIL критерии участия спортсменов в Играх-2018

«FIL выработала специальные правила допуска спортсменов на Игры в Южной Корее, этот документ мы получили на днях, — сказал Демченко. — Теперь мы знаем, что нужно делать, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры. Отбор завершится 31 декабря 2017 года».

«Нужно принять участие в определенном количестве этапов Кубка мира до Нового года и получить определенные квалификационные очки, — продолжил собеседник ТАСС. — Участник турнира саночников должен будет иметь определенное количество заездов на олимпийской трассе».

На Олимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, саночники разыграют четыре комплекта наград.