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31 января 2017, 15:28 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Федерация санного спорта России получила от FIL критерии участия спортсменов в Играх-2018

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федерация санного спорта России получила от Международной федерации санного спорта (FIL) критерии участия спортсменов в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.

«FIL выработала специальные правила допуска спортсменов на Игры в Южной Корее, этот документ мы получили на днях, — сказал Демченко. — Теперь мы знаем, что нужно делать, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры. Отбор завершится 31 декабря 2017 года».

«Нужно принять участие в определенном количестве этапов Кубка мира до Нового года и получить определенные квалификационные очки, — продолжил собеседник ТАСС. — Участник турнира саночников должен будет иметь определенное количество заездов на олимпийской трассе».

На Олимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, саночники разыграют четыре комплекта наград.
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