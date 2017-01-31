Федерация санного спорта России получила от FIL критерии участия спортсменов в Играх-2018
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федерация санного спорта России получила от Международной федерации санного спорта (FIL) критерии участия спортсменов в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.
«FIL выработала специальные правила допуска спортсменов на Игры в Южной Корее, этот документ мы получили на днях, — сказал Демченко. — Теперь мы знаем, что нужно делать, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры. Отбор завершится 31 декабря 2017 года».
«Нужно принять участие в определенном количестве этапов Кубка мира до Нового года и получить определенные квалификационные очки, — продолжил собеседник ТАСС. — Участник турнира саночников должен будет иметь определенное количество заездов на олимпийской трассе».
На Олимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, саночники разыграют четыре комплекта наград.
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