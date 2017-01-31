Бобслеист Труненков проконсультируется с юристами по подаче апелляции на дисквалификацию

«В данный момент я еще не пришел к выводу, буду ли подавать апелляцию на данное решение, — сообщил он. — Мне 32 года, и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года, тем не менее, я намерен войти в историю российского спорта как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами».