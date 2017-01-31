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31 января 2017, 14:25 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Бобслеист Труненков проконсультируется с юристами по подаче апелляции на дисквалификацию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года Дмитрий Труненков проконсультируется с юристами по вопросу подачи апелляции на решение Федерации бобслея России о дисквалификации за допинг. Об этом сообщил Труненков, которого цитирует пресс-служба ЦСКА.

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«В данный момент я еще не пришел к выводу, буду ли подавать апелляцию на данное решение, — сообщил он. — Мне 32 года, и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года, тем не менее, я намерен войти в историю российского спорта как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами».
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