Бойцов: Прежний тренерский штаб сборной РФ не несет ответственности за допинг Труненкова
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею, работавший с командой до конца прошлого сезона, не имеет никакого отношения к допинговому нарушению Дмитрия Труненкова, которое случилось в апреле 2016 года. Об этом сообщил ТАСС бывший старший тренер национальной команды по бобслею Владимир Бойцов.
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Российское антидопинговое агентство во вторник объявило, что Труненков дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.
«Труненков не работал с нами с января 2016 года, — заметил Бойцов. — Поэтому за все, что произошло с этим спортсменом в более поздние сроки, мы никакой ответственности не несем».
Олимпийский чемпион 2014 года Труненков покинул расположение национальной команды в декабре 2015 года
Труненков завершил профессиональную карьеру спортсмена 29 августа 2016 года.
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