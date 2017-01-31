Бойцов: прежний тренерский штаб сборной РФ не несет ответственности за допинг Труненкова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российское антидопинговое агентство во вторник объявило, что Труненков дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.

«Труненков не работал с нами с января 2016 года, — заметил Бойцов. — Поэтому за все, что произошло с этим спортсменом в более поздние сроки, мы никакой ответственности не несем».

Олимпийский чемпион 2014 года Труненков покинул расположение национальной команды в декабре 2015 года из-за недовольства методами работы прежнего главного тренера команды Пьера Людерса, который, по словам спортсмена, публично оскорблял российских бобслеистов и требовал от них выполнения несвойственных бобслеистам упражнений.

Труненков завершил профессиональную карьеру спортсмена 29 августа 2016 года.