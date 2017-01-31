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31 января 2017, 13:32 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Бойцов: Прежний тренерский штаб сборной РФ не несет ответственности за допинг Труненкова

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею, работавший с командой до конца прошлого сезона, не имеет никакого отношения к допинговому нарушению Дмитрия Труненкова, которое случилось в апреле 2016 года. Об этом сообщил ТАСС бывший старший тренер национальной команды по бобслею Владимир Бойцов.

Российское антидопинговое агентство во вторник объявило что Труненков дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года. Увеличить
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Российское антидопинговое агентство во вторник объявило, что Труненков дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.

«Труненков не работал с нами с января 2016 года, — заметил Бойцов. — Поэтому за все, что произошло с этим спортсменом в более поздние сроки, мы никакой ответственности не несем».

Олимпийский чемпион 2014 года Труненков покинул расположение национальной команды в декабре 2015 года из-за недовольства методами работы прежнего главного тренера команды Пьера Людерса, который, по словам спортсмена, публично оскорблял российских бобслеистов и требовал от них выполнения несвойственных бобслеистам упражнений.

Труненков завершил профессиональную карьеру спортсмена 29 августа 2016 года.
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